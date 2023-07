Le blé en hausse : la Russie continue sa campagne contre les infrastructures ukrainiennes

La Roumanie voisine, membre de l'Otan, a protesté par la voix de son président, Klaus Iohannis. " Je condamne fermement les récentes attaques russes contre les infrastructures civiles ukrainiennes sur le Danube, tout près de la Roumanie. Cette récente escalade pose de sérieux risques pour la sécurité dans la mer Noire. Elle affecte également le transit des céréales ukrainiennes et, par conséquent, la sécurité alimentaire mondiale " a-t-il tweeté.

Depuis la suspension il y a une semaine de l'accord sur les exportations de céréales en mer Noire et les menaces russes, le Danube était considéré comme une route sûre pour exporter des céréales.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.