Le Bitcoin repasse au-dessus des 57000 dollars

(AOF) - Le cours du bitcoin progresse de plus de 12% à 57299 dollars alors que le succès des ETF Bitcoin au comptant se confirme aux Etats-Unis. Hier, les 9 produits lancés le 11 janvier ont enregistré un record en termes de volumes échangés, 2,4 milliards de dollars, selon des données citées par le journaliste de Bloomberg, Eric Balchunas. Dans une note publiée mi-février, JPMorgan expliquait que la progression du Bitcoin contribue à soutenir les flux vers les ETF bitcoin, ce qui entraîne une hausse du Bitcoin et des autres cryptomonnaies.

