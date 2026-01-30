 Aller au contenu principal
Le bitcoin recule alors que les spéculations sur la présidence de la Fed touchent les actifs à risque
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 06:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bitcoin a chuté à un plus bas de deux mois vendredi, alors que les spéculations sur le fait que le prochain président de la Réserve fédérale américaine pourrait resserrer le contrôle des liquidités dans le système financier ont frappé les cryptomonnaies et fait grimper le dollar.

Les cryptomonnaies traversent une période difficile dans ce que l'on espérait être un âge d'or de flux et de réglementation amicale sous la présidence de Donald Trump, le bitcoin BTC= , leader du marché, ayant perdu un tiers de sa valeur depuis qu'il a atteint des sommets record en octobre.

Il s'est échangé 2,5 % de moins vendredi à 82 300 $, prolongeant la baisse de la session précédente et se dirigeant vers un quatrième mois consécutif de pertes, sa plus longue série de pertes depuis huit ans.

La vente s'est accélérée avec l'intensification des spéculations selon lesquelles l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale Kevin Warsh était sur le point d'être désigné comme le choix de Trump pour remplacer le président de la Fed Jerome Powell.

Warsh a appelé à un changement de régime à la banque centrale et souhaite, entre autres , une réduction du bilan de la Fed. Le bitcoin et d'autres cryptomonnaies ont été considérés comme des bénéficiaires d'un bilan important, ayant eu tendance à se redresser pendant que la Fed graissait les marchés monétaires avec des liquidités - un soutien pour les actifs spéculatifs.

"Lorsque l'on commence à parler de retirer ce soutien, toutes les couvertures contre l'expansion du bilan que les gens ont privilégiées – l'or, les cryptomonnaies, évidemment les obligations – commencent à se vendre un peu", a déclaré Damien Boey, stratège de portefeuille chez Wilson Asset Management à Sydney.

L'Ether ETH= a également dérapé vers un plus bas de deux mois et s'est échangé 2,9 % de moins à 2 735,48 $.

Les cryptomonnaies ont eu du mal à trouver une direction depuis la chute de l'année dernière et ont été laissées à la traîne par les fortes hausses de l'or et des actions qu'elles avaient parfois suivies.

Sean Dawson, responsable de la recherche chez Derive.xyz, une plateforme de transactions d'options sur cryptomonnaies, a déclaré qu'une certaine corrélation subsistait et que "les craintes autour de l'exubérance de l'IA" étaient également un "grand contributeur" à la chute de vendredi.

Une chute de 10 % de l'action Microsoft MSFT.O après qu'elle ait annoncé des dépenses massives en matière d'IA, mais seulement un modeste dépassement de ses prévisions de chiffre d'affaires, a fait trembler les marchés mondiaux pendant la nuit.

