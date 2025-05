Le Bitcoin poursuit sa course au record

(AOF) - La plus célèbre des cryptomonnaies gagne 2,12% à 110 981 dollars après avoir touché un nouveau plus haut absolu à 111 875 dollars. Dans un contexte marqué par une forte incertitude et où les valeurs refuges historiques, comme les emprunts d’État américains ou le dollar, ont perdu de leur superbe, le bitcoin et les autres cryptomonnaies, à l'instar de l'Ethereum et de Solana, refont parler d'elles. MUFG qualifie le Bitcoin de valeur refuge alternative, au même titre que l'or.