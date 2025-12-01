Le bitcoin chute de 5 % sous les 90 000 dollars, les investisseurs délaissant les actifs à risque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amanda Cooper

Le bitcoin est repassé sous la barre des 90 000 dollars lundi, prolongeant ses pertes après sa plus forte baisse mensuelle depuis le krach cryptographique de 2021, alors qu'une nouvelle aversion au risque a poussé les investisseurs à délaisser les actions et les actifs numériques.

La plus grande crypto-monnaie du monde BTC= a chuté de 5 % à 86 627 $, se dirigeant vers sa plus forte baisse en une journée depuis le début du mois de novembre et se rapprochant de son plus bas niveau en huit mois du mois dernier, à 80 553 $.

Le bitcoin a perdu plus de 18 000 dollars en novembre, soit sa plus forte perte en dollars depuis mai 2021, date à laquelle un certain nombre de crypto-monnaies se sont effondrées.

Les actions en Europe ont chuté dans les premiers échanges, tandis que les contrats à terme américains ESc1 NQc1 ont indiqué une baisse de 0,6-0,7% pour les principaux indices plus tard, et les valeurs refuges telles que l'or XAU= et le franc suisse CHF= ont légèrement augmenté.

Compte tenu de sa durée de vie relativement courte, il n'y a pas beaucoup de saisonnalité pour guider les attentes des traders sur le comportement habituel du bitcoin en décembre.

En moyenne, depuis sa création en 2012, le bitcoin a tendance à augmenter d'environ 9,7 % en décembre, ce qui le place en troisième position en termes de performance, octobre étant le mois le plus fort, avec un gain moyen de 16,6 %, et septembre, le mois le plus faible, avec une perte moyenne de 3,5 %.

Selon les analystes, la corrélation étroite entre le bitcoin et le marché boursier en ce moment est peut-être plus pertinente.

"Le bitcoin a tendance à être un indicateur avancé du sentiment général de risque en ce moment, et sa chute n'est pas de bon augure pour les actions au début de ce mois", a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB, dans une note.

"Il n'y a pas de moteur évident (le lundi), cependant, la forte baisse de la volatilité la semaine dernière, le VIX est retombé en dessous de la moyenne des 12 derniers mois, peut avoir troublé certains investisseurs qui restent préoccupés par des perspectives incertaines pour la fin de l'année", a-t-elle déclaré.

L'Ether ETH= , la deuxième crypto-monnaie en termes de valeur de marché derrière le bitcoin, était en baisse de 6 % à 2 840 dollars, ayant perdu quelque 22 % de sa valeur en novembre, soit la plus forte baisse depuis celle de 32 % enregistrée en février.

Depuis qu'il a atteint une taille record d'environ 4 300 milliards de dollars, l'ensemble du marché des crypto-monnaies a perdu plus de 1 000 milliards de dollars en valeur, selon CoinGecko.

Les fonds négociés en bourse cotés aux États-Unis et adossés au bitcoin au comptant ont enregistré des sorties de capitaux record de 3,43 milliards de dollars en novembre, selon les données du LSEG. Depuis le début de l'année, un montant net de 21 milliards de dollars a été investi dans ces produits.