Le bitcoin chute de 5 % sous les 90 000 dollars ; les facteurs baissiers s'accumulent
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 11:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La corrélation entre le bitcoin et le marché boursier influe sur le sentiment de risque

*

Des facteurs négatifs sur les crypto-monnaies ajoutent de la pression sur le bitcoin, selon Kumar de Jefferies

*

Des sorties record des ETF américains sur le bitcoin en novembre, selon les données du LSEG

(Mises à jour tout au long de l'article, ajout d'un graphique) par Amanda Cooper

Le bitcoin est repassé sous la barre des 90 000 dollars lundi, prolongeant ses pertes après sa plus forte baisse mensuelle depuis le krach cryptographique de 2021, alors qu'une nouvelle aversion au risque a poussé les investisseurs à délaisser les actions et les actifs numériques.

La plus grande crypto-monnaie du monde BTC= a chuté de 6,1% à un moment donné. À 9 h 42 GMT, il était en baisse de près de 5 % à 86 754 $, en passe de connaître sa plus forte baisse en un jour depuis un mois et de s'approcher de son plus bas niveau en huit mois, à 80 553 $.

Le bitcoin a perdu plus de 18 000 dollars en novembre, sa plus grande perte en dollars depuis mai 2021, lorsque de nombreuses crypto-monnaies se sont effondrées.

INDICATEUR DE RISQUE

Compte tenu de sa durée de vie relativement courte, il n'y a pas beaucoup de saisonnalité pour guider les attentes des traders sur le comportement habituel du bitcoin en décembre.

En moyenne, depuis sa création en 2012, le bitcoin a tendance à augmenter d'environ 9,7 % en décembre, ce qui le place en troisième position en termes de performance, octobre étant le mois le plus fort, avec un gain moyen de 16,6 %, et septembre, le mois le plus faible, avec une perte moyenne de 3,5 %. Selon les analystes, la corrélation étroite entre le bitcoin et le marché boursier en ce moment est peut-être plus pertinente.

"Le bitcoin a tendance à être un indicateur avancé du sentiment général de risque en ce moment, et sa chute n'est pas de bon augure pour les actions au début de ce mois", a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB, dans une note.

"Il n'y a pas de moteur évident (le lundi), cependant, la forte baisse de la volatilité la semaine dernière, le VIX est retombé en dessous de la moyenne des 12 derniers mois, peut avoir troublé certains investisseurs qui restent préoccupés par des perspectives incertaines pour la fin de l'année", a-t-elle déclaré.

L'Ether ETH= , la deuxième crypto-monnaie en termes de valeur de marché derrière le bitcoin, était en baisse de 6 % à 2 840 dollars, ayant perdu quelque 22 % de sa valeur en novembre, soit la plus forte baisse depuis celle de 32 % enregistrée en février.

LES POINTS NÉGATIFS S'ACCUMULENT Mohit Kumar, stratège chez Jefferies , a déclaré qu' un certain nombre de facteurs négatifs pour les cryptomonnaies à l'approche du week-end augmentaient la pression sur le bitcoin lundi.

La semaine dernière, S&P Global a abaissé la note de Tether, le plus grand stablecoin du monde, en citant une augmentation des actifs à haut risque dans ses réserves et des "lacunes persistantes dans la divulgation", ce que Tether a déclaré fermement contester. Parallèlement, Phong Le, directeur général de Strategy, la plus grande entreprise propriétaire de bitcoins au monde, a déclaré vendredi au podcast "What Bitcoin Did" que la société envisagerait de vendre ses avoirs si son indicateur "mNAV" - la valeur d'entreprise de la société par rapport à la valeur de ses avoirs en bitcoins - tombait sous 1. Ce ratio est actuellement d'environ 1,19, selon le site web de Strategy.

Les actions de Strategy MSTR.O et d'autres sociétés de crypto-monnaies telles que Coinbase COIN.O et les mineurs Riot Platforms RIOT.O et MARA Holdings MARA.O étaient en baisse de 3 à 4 % dans les échanges de pré-marché.

Depuis qu'il a atteint une taille record d'environ 4 300 milliards de dollars, l'ensemble du marché des cryptomonnaies a perdu plus de 1 000 milliards de dollars en valeur, selon CoinGecko.

Les fonds négociés en bourse cotés aux États-Unis et adossés au bitcoin au comptant ont enregistré des sorties de capitaux record de 3,43 milliards de dollars en novembre, selon les données du LSEG. Depuis le début de l'année, un montant net de 21 milliards de dollars a été investi dans ces produits.

