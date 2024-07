Le Bitcoin au-dessus des 62000 dollars

(AOF) - Le Bitcoin, mais aussi les autres cryptomonnaies, ont accru leurs gains après l'annonce de la tentative d’assassinat de Donald Trump commise en Pennsylvanie. Le bitcoin gagne un peu moins de 5% à 62 838 dollars en fin d’après-midi. Les cryptomonnaies sont devenus un des enjeux de la campagne électorale américaine et l'ancien président s'en est fait le champion. Cette tentative d'assassinat renforce la probabilité qu’il soit élu de nouveau en novembre. Les cryptomonnaies, comme d'autres actifs qui devraient bénéficier de son retour au pouvoir, ont été recherchées.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.