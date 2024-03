Le Bitcoin à l'assaut de son record

(AOF) - Le cours du bitcoin progresse encore de plus de 6% à 66280 dollars et semble bien parti pour retrouver et dépasser son plus haut historique de près de 69000 dollars atteint en novembre 2021. La plus célèbre des cryptomonnaies continue de bénéficier du succès des ETF Bitcoin au comptant lancés le 11 janvier aux Etats-Unis. Elle profite également de la forte appétence pour le risque des investisseurs. L’indice S&P 500 a ainsi enregistré 16 progressions hebdomadaires au cours des 18 dernières semaines, du jamais vu depuis 1971.

Une telle série a été constatée seulement 4 fois dans l'histoire de l'indice américain.