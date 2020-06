Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le bilan du coronavirus revu en hausse en Espagne, à 28.313 morts Reuters • 19/06/2020 à 15:48









MADRID, 19 juin (Reuters) - Le bilan de l'épidémie de coronavirus en Espagne a été révisé vendredi à 28.313 morts, soit près de 1.200 décès de plus qu'après la dernière actualisation en date, le 7 juin dernier. Le ministère espagnol de la Santé explique avoir ajusté sa base de données en supprimant les doublons et les erreurs. Ce bilan reste inférieur à celui de la fin mai, lorsque les autorités avaient retiré près de 2.000 décès du décompte global. L'Espagne lèvera samedi l'état d'urgence sanitaire, ce qui permettra aux Espagnols de circuler librement dans tout le pays et aux touristes étrangers de pouvoir à nouveau y séjourner. Trente-quatre regroupements de cas ("clusters") ont été détectés sur le territoire espagnol au cours des six dernières semaines mais seuls neuf d'entre eux sont aujourd'hui actifs et "sous contrôle", a précisé le ministre de la Santé, Salvador Illa, lors d'une conférence de presse. L'Espagne a recensé au total 245.268 cas de contamination au coronavirus, selon les données fournies jeudi par le ministère de la Santé. (Emma Pinedo, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.