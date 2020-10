Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le bilan de l'épidémie supérieur à trois millions de cas en Espagne, dit Sanchez Reuters • 23/10/2020 à 13:18









MADRID, 23 octobre (Reuters) - Le bilan véritable de l'épidémie de coronavirus en Espagne dépasse les trois millions de cas, soit trois fois plus que les statistiques officielles, a déclaré vendredi le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, s'appuyant sur des travaux d'experts. Il a également indiqué que le système national de santé était mieux préparé à faire face qu'au printemps dernier mais qu'il fallait cependant agir plus pour limiter la propagation du SARS-CoV-2 en limitant notamment les interactions sociales et les déplacements, quitte à décréter l'état d'urgence. "Le gouvernement est prêt à prendre toutes les mesures nécessaires", a-t-il dit, ajoutant cependant qu'il voulait éviter à tout prix un reconfinement. L'Espagne est devenue mercredi le premier pays d'Europe occidentale à dépasser le million de cas recensés et enregistrés par le ministère de la Santé. La France devrait elle aussi franchir ce seuil dans les prochaines heures. (Ingrid Melander et Nathan Allen version française Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)

