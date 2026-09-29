Le bénéfice trimestriel et le chiffre d'affaires de CarMax progressent grâce à une hausse des ventes de voitures d'occasion favorisée par une politique tarifaire plus avantageuse

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(Mise à jour de l'action au paragraphe 1, ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 6 et 7)

par Nathan Gomes

CarMax KMX.N a annoncé mardi une hausse de son bénéfice et de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre. Le distributeur de voitures d’occasion s’est appuyé sur sa stratégie de prix pour relancer ses ventes, ce qui a fait grimper son coursde près de10%.

La hausse des taux d’intérêt et la raréfaction des véhicules bon marché, dans un contexte déjà inflationniste, ont incité les consommateurs à conserver plus longtemps leurs anciennes voitures.

De plus, la pénurie de véhicules bon marché dans la fourchette de prix comprise entre 10 000 et 15 000 dollars a rendu difficile pour les concessionnaires d’attirer les acheteurs débutants.

Selon les données de Cox Automotive, l'offre de véhicules d'occasion à moins de 15 000 dollars ne couvrait que 29 jours, soit 15 jours de moins que la moyenne du secteur.

CarMax a toutefois réussi à compenser ces pressions en adoptant une politique tarifaire privilégiant le volume au détriment du bénéfice par véhicule.

CarMax a vu sa clientèle aux revenus élevés s’élargir au cours du deuxième trimestre, ce qui a incité le concessionnaire à réorienter son stock vers des véhicules plus récents et présentant un faible kilométrage, a déclaré le directeur général Keith Barr à Reuters.

La société a signalé une légère tendance en faveur des véhicules hybrides et électriques, mais les véhicules à essence représentaient toujours la grande majorité des ventes, a-t-il précisé.

Sa marge brute de vente au détail par véhicule d’occasion a reculé à 2 105 dollars au deuxième trimestre, contre 2 216 dollars un an plus tôt, tandis que les ventes au détail de véhicules d’occasion ont progressé de 13,8% pour atteindre 227 391 véhicules.

Le chiffre d’affaires net global de CarMax a augmenté d’environ 20% pour atteindre 7,9 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 août, par rapport à la même période de l’année précédente.

Son bénéfice trimestriel s’est élevé à 165,3 millions de dollars, soit 1,16 dollar par action, contre 95,4 millions de dollars, soit 0,64 dollar par action diluée, un an plus tôt.