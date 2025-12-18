Le bénéfice trimestriel et le chiffre d'affaires de CarMax en baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** Les actions du distributeur de véhicules d'occasion CarMax KMX.N chutent de près de 8,2 % à environ 37,7 $ avant le marché

** KMX annonce une baisse des revenus et des bénéfices au troisième trimestre, en raison d'une demande plus faible et d'une chute des prix des véhicules d'occasion aux Etats-Unis.

** Bénéfice par action diluée de 43 cents au troisième trimestre, contre 81 cents l'année précédente

** Chiffre d'affaires de 5,79 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 6,22 milliards de dollars il y a un an

** En voie de réduire d'au moins 150 millions de dollars les frais de vente, généraux et administratifs d'ici la fin de l'exercice 27 - KMX

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 49,8 % depuis le début de l'année