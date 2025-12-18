 Aller au contenu principal
Le bénéfice trimestriel et le chiffre d'affaires de CarMax chutent en raison de l'affaiblissement du marché des véhicules d'occasion
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 14:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CarMax KMX.N a annoncé jeudi une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au troisième trimestre , pénalisé par une demande plus faible et une chute des prix des véhicules d'occasion aux États-Unis.

Les actions de CarMax étaient en baisse d'environ 7 % dans les échanges avant bourse.

Le plus grand distributeur américain de véhicules d'occasion a éprouvé des difficultés à revendre les véhicules aux prix plus élevés qu'il a payés pour eux, car une baisse du marché a suivi une augmentation de la demande induite par les tarifs au début de l'année.

Le mois dernier, la société a annoncé que son directeur général, Bill Nash, quitterait ses fonctions après avoir subi des pressions de la part du conseil d'administration de la société pour obtenir de meilleures performances et un changement.

Les achats de véhicules de CarMax au cours du trimestre ont diminué de près de 12 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 238 000 voitures.

"Il est clair que CarMax a besoin de changement", a déclaré jeudi David McCreight, directeur général par intérim de CarMax.

La société a déclaré qu'elle était sur la bonne voie pour réduire d'au moins 150 millions de dollars ses frais de vente, généraux et administratifs d'ici la fin de l'exercice 2027 et qu'elle avait réduit ses effectifs au cours du troisième trimestre.

La société basée à Richmond, en Virginie , a déclaré qu'elle réduirait les marges de vente au détail et augmenterait le marketing au cours du trimestre actuel pour compenser la baisse de la demande.

Son chiffre d'affaires global a chuté de 6,9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 5,79 milliards de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé en novembre.

CarMax a réalisé un bénéfice de 62,2 millions de dollars au troisième trimestre, soit 43 cents par action, contre 125,4 millions de dollars, soit 81 cents par action, un an plus tôt.

