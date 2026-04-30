Le bénéfice trimestriel de WTW progresse grâce à la bonne tenue des activités de gestion des risques et de courtage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le courtier en assurance WTW WTW.O a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, grâce aux bons résultats de sa division Risques et courtage.

“Notre attention constante portée à l'amélioration de l'efficacité a permis une augmentation des marges et une croissance significative du bénéfice par action, malgré un marché mondial plus difficile qui a créé des vents contraires à court terme pour la croissance organique”, a déclaré le directeur général Carl Hess dans un communiqué.

L'action de la société a perdu 11,7 % depuis le début de l'année 2026, sous-performant l'indice S&P 500 .SPX .

Voici plus de détails sur le rapport financier:

* Le chiffre d'affaires de son unité de gestion des risques et de courtage, qui conseille les clients en matière de gestion des risques et leur permet de négocier et de souscrire des polices auprès des assureurs, a augmenté de 9 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,12 milliard de dollars.

* Le chiffre d'affaires de son segment santé, patrimoine et carrière est passé de 1,17 milliard de dollars à 1,27 milliard de dollars.

* WTW a enregistré un bénéfice net ajusté de 357 millions de dollars, soit 3,72 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 316 millions de dollars, soit 3,13 dollars par action, un an plus tôt.