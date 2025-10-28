Le bénéfice trimestriel de Visa augmente grâce à la vigueur des volumes de transactions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les revenus et les performances des pairs)

Visa V.N a annoncé mardi une hausse de son bénéfice ajusté au quatrième trimestre, la vigueur des dépenses de consommation ayant favorisé les volumes de transactions par carte de la société mondiale de traitement des paiements.

Un plus grand nombre de personnes ont utilisé leurs cartes pour les dépenses quotidiennes au cours du trimestre juillet-septembre, ce qui a permis de maintenir les dépenses de consommation globales, bien que les inquiétudes concernant l'économie aient ralenti les dépenses discrétionnaires.

Le volume global des paiements, qui mesure les dépenses globales des consommateurs et des entreprises sur le réseau Visa, a augmenté de 9 % en dollars constants au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 septembre.

Toutefois, le volume total des paiements transfrontaliers de Visa a augmenté à un rythme légèrement plus lent de 12 % au cours du quatrième trimestre, par rapport à la même période de l'année précédente.

Les services de la société sont utilisés par des milliards de personnes dans le monde pour leurs achats quotidiens, ce qui en fait un baromètre de la santé économique.

Le chiffre d'affaires net trimestriel a augmenté de 12 % pour atteindre 10,72 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 10,61 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré un bénéfice net ajusté de 5,80 milliards de dollars, soit 2,98 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 5,43 milliards de dollars, soit 2,71 dollars par action, un an plus tôt.

Les actions de Visa ont augmenté d'environ 1 % dans les échanges prolongés. L'action a augmenté de 10 % cette année, dépassant les gains de son homologue Mastercard MA.N , bien qu'elle soit toujours à la traîne d'American Express AXP.N , dont la clientèle est généralement considérée comme plus aisée.

American Express a relevé ses prévisions de bénéfices et de revenus pour 2025 au début du mois, tandis que Mastercard doit présenter ses résultats trimestriels jeudi.