Le bénéfice trimestriel de Verisk dépasse les estimations grâce à une demande soutenue en matière d'analyse de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bénéfice du quatrième trimestre de Verisk VRSK.O a dépassé les attentes de Wall Street mercredi, grâce à une demande soutenue pour ses services d'analyse de données, ce qui a fait grimper ses actions de près de 10 % avant la cloche.

La société d'assurance basée dans le New Jersey a bénéficié du fait que les assureurs se tournent de plus en plus vers ses services d'analyse de données pour améliorer la souscription et le traitement des demandes d'indemnisation, lutter contre la fraude et renforcer l'efficacité.

Les résultats battant le marché ont été obtenus alors même que des vents contraires temporaires, tels que les faibles niveaux d'activité météorologique et la réduction d'un contrat avec le gouvernement fédéral, ont eu un impact sur la croissance de Verisk.

L'action Verisk a plongé de près de 21 % cette année dans un contexte d'inquiétudes plus larges concernant la perturbation du modèle commercial des services d'information induite par l'IA.

L'histoire de l'entreprise remonte à 1971, lorsque Insurance Services Office a été créé pour recueillir des données auprès des assureurs et les aider à répondre aux exigences réglementaires.

Étant donné que l'activité de Verisk repose sur des ensembles de données contributives exclusives provenant directement des assureurs, les analystes considèrent que le risque de perturbation par l'IA est faible en raison de ces ensembles de données uniques et des flux de travail profondément intégrés de l'entreprise avec le secteur de l'assurance.

Verisk prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 7,45 et 7,75 dollars en 2026, contre des estimations de 7,71 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires total devrait se situer entre 3,19 et 3,24 milliards de dollars en 2026, contre des attentes de 3,28 milliards de dollars.

La société a augmenté son autorisation de rachat à 2,5 milliards de dollars et prévoit de la mettre en œuvre par le biais d'un programme de rachat d'actions accéléré de 1,5 milliard de dollars à court terme.

Les recettes de souscription ont augmenté de 8,7 % au cours du trimestre par rapport à l'année précédente. Le revenu total a augmenté de 5,9 % pour atteindre 778,8 millions de dollars, alors que les prévisions étaient de 773,6 millions de dollars.

Le bénéfice ajusté par action a été de 1,82 $ au cours du trimestre déclaré, dépassant les attentes de 1,61 $.