Le bénéfice trimestriel de Talen Energy diminue en raison de l'augmentation des dépenses et de l'arrêt de la centrale de Susquehanna

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails de la conférence téléphonique aux paragraphes 6 et 7) par Pooja Menon

La compagnie d'électricité Talen Energy

TLN.O a annoncé une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre jeudi, pénalisée par des coûts d'achat d'énergie plus élevés et des dépenses d'entretien associées à un arrêt pour rechargement de combustible dans sa centrale nucléaire de Susquehanna.

En mai, la compagnie d'électricité a identifié des travaux de maintenance supplémentaires dans l'unité 2 de la centrale de Susquehanna , qui avait déjà fait l'objet d'un arrêt planifié en mars.

La société a déclaré avoir payé un total de 252 millions de dollars pour les dépenses énergétiques au cours du deuxième trimestre, contre 176 millions de dollars il y a un an. Ses dépenses d'exploitation, de maintenance et de développement ont augmenté de 17 % pour atteindre 192 millions de dollars.

Talen est également en train d' acquérir deux centrales électriques en Pennsylvanie et en Ohio pour un montant net de 3,5 milliards de dollars, et s'attend à ce que l'achat augmente le flux de trésorerie disponible par action de plus de 40 % en 2026.

Les dirigeants de l'entreprise ont déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats qu'ils étaient optimistes quant aux perspectives des centres de données en Pennsylvanie, en particulier dans la partie orientale, et en Ohio, où la présence de centres de données à grande échelle est déjà bien établie.

"Nous continuons à observer des fondamentaux énergétiques solides sur le marché PJM (Pennsylvania-New Jersey-Maryland) ", a déclaré le directeur général Mac McFarland. L'opérateur de réseau PJM Interconnection coordonne le mouvement de l'électricité en gros dans certaines parties de l'est des États-Unis.

Talen possède et exploite environ 10,5 gigawatts d'infrastructures électriques aux États-Unis. Elle produit et vend de l'électricité, de la capacité et des services auxiliaires sur les marchés de gros de l'électricité aux États-Unis.

Ses recettes d'exploitation trimestrielles se sont élevées à 630 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre 489 millions de dollars un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 434,5 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice net de la société basée à Houston, au Texas, est tombé à 72 millions de dollars, soit 1,50 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 454 millions de dollars, soit 7,60 dollars par action, il y a un an.