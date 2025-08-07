 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 732,77
+1,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le bénéfice trimestriel de Talen Energy diminue en raison de l'augmentation des dépenses et de l'arrêt de la centrale de Susquehanna
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 12:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie d'électricité Talen Energy

TLN.O a annoncé une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre jeudi, pénalisée par des coûts d'achat d'énergie plus élevés et des dépenses de maintenance associées à un arrêt pour rechargement de combustible à sa centrale nucléaire de Susquehanna.

En mai, la compagnie d'électricité a identifié des travaux de maintenance supplémentaires dans l'unité 2 de la centrale de Susquehanna , qui avait déjà fait l'objet d'un arrêt planifié en mars.

La société a déclaré avoir payé un total de 252 millions de dollars pour les dépenses énergétiques au cours du deuxième trimestre, contre 176 millions de dollars il y a un an. Ses dépenses d'exploitation, de maintenance et de développement ont augmenté de 17 % pour atteindre 192 millions de dollars.

En juin, Talen Energy a élargi son partenariat avec Amazon.com AMZN.O dans le domaine de l'énergie nucléaire pour fournir jusqu'à 1 920 mégawatts d'électricité de sa centrale de Susquehanna en Pennsylvanie aux centres de données d'Amazon Web Services (AWS).

La société a déclaré le mois dernier qu'elle acquérait également deux centrales électriques en Pennsylvanie et en Ohio pour un montant net de 3,5 milliards de dollars, et qu'elle s'attendait à ce que l'achat augmente le flux de trésorerie disponible par action de plus de 40 % en 2026.

Talen possède et exploite une infrastructure électrique d'environ 10,7 gigawatts aux États-Unis. Elle produit et vend de l'électricité, de la capacité et des services auxiliaires sur les marchés de gros de l'électricité aux États-Unis.

Ses recettes d'exploitation trimestrielles se sont élevées à 630 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre 489 millions de dollars un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à des recettes de 434,5 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a réaffirmé sa prévision de bénéfice ajusté pour 2025, compris entre 975 millions et 1,13 milliard de dollars.

Le bénéfice net de la société basée à Houston, au Texas a chuté à 72 millions de dollars, soit 1,50 $ par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 454 millions de dollars, soit 7,60 $ par action, il y a un an.

Valeurs associées

AMAZON.COM
222,3100 USD NASDAQ +4,00%
TALEN ENERGY
378,6700 USD NASDAQ -1,46%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une flottille au large de Gaza pour demander la libération des otages
    Une flottille au large de Gaza pour demander la libération des otages
    information fournie par AFP Video 07.08.2025 13:08 

    Des familles d'otages israéliens embarquaient jeudi à bord de plusieurs bateaux en direction de la côte de la bande de Gaza afin de se "rapprocher autant que possible de leurs" proches captifs du Hamas, selon un vidéaste de l'AFP à bord d'un des bateaux.

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 07.08.2025 13:05 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; Eli Lilly) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,56% pour le Dow Jones .DJI , de 0,69% pour le Standard & Poor's 500 .SPX ... Lire la suite

  • Plusieurs bateaux transportant des membres des familles d'otages israéliens quittent le port israélien d'Ashkelon, à la frontière nord de la bande de Gaza, le 7 août 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    Israël: une flottille au large de Gaza pour demander la libération des otages
    information fournie par AFP 07.08.2025 12:57 

    Des familles d'otages israéliens ont embarqué jeudi matin à bord de plusieurs bateaux en direction de la côte de la bande de Gaza afin de se "rapprocher autant que possible de leurs" proches captifs du Hamas, selon un vidéaste de l'AFP à bord d'un des bateaux. ... Lire la suite

  • Vue générale de Kaboul, le 3 août 2025, où de nombreux Afghans ont un mal croissant à se loger, surtout ceux revenus du Pakistan et d'Iran récemment ( AFP / Wakil KOHSAR )
    Se loger à Kaboul, mission quasi impossible
    information fournie par AFP 07.08.2025 12:48 

    De retour au pays après avoir été chassé d'Iran, Mohammed Mohsen Zaryab cherche depuis des semaines un logement à Kaboul, où le secteur immobilier déjà sous tension n'est pas prêt à accueillir l'afflux d'Afghans expulsés des pays voisins. La capitale d'environ ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank