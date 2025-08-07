Le bénéfice trimestriel de Talen Energy diminue en raison de l'augmentation des dépenses et de l'arrêt de la centrale de Susquehanna

La compagnie d'électricité Talen Energy

TLN.O a annoncé une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre jeudi, pénalisée par des coûts d'achat d'énergie plus élevés et des dépenses de maintenance associées à un arrêt pour rechargement de combustible à sa centrale nucléaire de Susquehanna.

En mai, la compagnie d'électricité a identifié des travaux de maintenance supplémentaires dans l'unité 2 de la centrale de Susquehanna , qui avait déjà fait l'objet d'un arrêt planifié en mars.

La société a déclaré avoir payé un total de 252 millions de dollars pour les dépenses énergétiques au cours du deuxième trimestre, contre 176 millions de dollars il y a un an. Ses dépenses d'exploitation, de maintenance et de développement ont augmenté de 17 % pour atteindre 192 millions de dollars.

En juin, Talen Energy a élargi son partenariat avec Amazon.com AMZN.O dans le domaine de l'énergie nucléaire pour fournir jusqu'à 1 920 mégawatts d'électricité de sa centrale de Susquehanna en Pennsylvanie aux centres de données d'Amazon Web Services (AWS).

La société a déclaré le mois dernier qu'elle acquérait également deux centrales électriques en Pennsylvanie et en Ohio pour un montant net de 3,5 milliards de dollars, et qu'elle s'attendait à ce que l'achat augmente le flux de trésorerie disponible par action de plus de 40 % en 2026.

Talen possède et exploite une infrastructure électrique d'environ 10,7 gigawatts aux États-Unis. Elle produit et vend de l'électricité, de la capacité et des services auxiliaires sur les marchés de gros de l'électricité aux États-Unis.

Ses recettes d'exploitation trimestrielles se sont élevées à 630 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre 489 millions de dollars un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à des recettes de 434,5 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a réaffirmé sa prévision de bénéfice ajusté pour 2025, compris entre 975 millions et 1,13 milliard de dollars.

Le bénéfice net de la société basée à Houston, au Texas a chuté à 72 millions de dollars, soit 1,50 $ par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 454 millions de dollars, soit 7,60 $ par action, il y a un an.