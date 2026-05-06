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Le bénéfice trimestriel de Sun Life bondit grâce à la bonne santé de ses activités en Asie
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 23:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'assureur canadien Sun Life SLF.TO a annoncé mercredi une forte hausse de son bénéfice au premier trimestre, soutenue par de forts gains dans ses activités en Asie.

Le deuxième assureur vie du pays a affiché un bénéfice net sous-jacent de 1,89 dollar canadien par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre 1,82 dollar canadien par action un an plus tôt.

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