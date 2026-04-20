Le bénéfice trimestriel de Steel Dynamics augmente grâce à la hausse des prix de l'acier et à la vigueur de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bénéfice du premier trimestre de Steel Dynamics STLD.O a augmenté lundi, grâce à la hausse des prix de l'acier résultant d'une réduction de l'offre due à des arrêts de production et à la chute des importations à leur niveau le plus bas depuis plusieurs années.

Les actions de la société ont augmenté de 1,2 % dans les échanges après bourse.

Les importations américaines d'acier sont restées à leur niveau le plus bas depuis plusieurs années en raison des droits de douane et des mesures commerciales nationales, tandis que la relocalisation de la fabrication et la régionalisation des chaînes d'approvisionnement ont continué à soutenir la demande.

La demande d'acier au cours du trimestre a été principalement tirée par le secteur de l'énergie, suivi par la construction non résidentielle, l'automobile et d'autres marchés industriels.

La société a enregistré des recettes de 5,20 milliards de dollars au premier trimestre, contre 4,37 milliards de dollars il y a un an. Les analystes attendaient en moyenne 5,10 milliards de dollars pour le trimestre, selon les données compilées par LSEG.

Le sidérurgiste a également bénéficié de la baisse des prix de la ferraille, une matière première essentielle pour ses aciéries à four électrique.

"Nous restons convaincus que les conditions du marché sont réunies pour que la consommation nationale d'acier et d'aluminium soit forte jusqu'en 2026 et dans les années suivantes", a déclaré le directeur général Mark Millett.

Mark Millett a indiqué que deux des trois usines à froid prévues par l'entreprise sont en train de monter en puissance, tandis que la mise en service de la troisième est prévue pour le troisième trimestre de 2026.

Le bénéfice par action de la société basée à Fort Wayne, dans l'Indiana, s'est élevé à 2,78 dollars au premier trimestre, contre 1,44 dollar un an plus tôt.