Le bénéfice trimestriel de Robinhood est inférieur aux prévisions en raison de la faiblesse des revenus liés aux transactions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des citations de dirigeants issues de la conférence téléphonique ainsi que des commentaires d'analystes tout au long de l'article)

Robinhood Markets HOOD.O a déçu les attentes concernant son bénéfice du premier trimestre mardi, les revenus de transactions inférieurs aux prévisions et la baisse des taux de commission sur les opérations sur options et les crypto-monnaies ayant éclipsé la croissance des actifs et des dépôts des clients.

L'action de la sociétéde courtage en ligne a chuté de plus de 8 % en séance prolongée. Le titre a perdu plus de 27 % cette année, à la dernière clôture.

Le chiffre d'affaires de la société basée à Menlo Park, en Californie, n'a pas répondu aux attentes du marché en raison de taux de commission plus faibles – les frais facturés pour le traitement d'une transaction – a déclaré le directeur financier Shiv Verma aux journalistes lors d'une conférence de presse.

Les analystes ont indiqué que les taux de commission sur les options et le trading de crypto-monnaies étaient inférieurs aux prévisions pour le trimestre considéré.

“Lorsque les traders actifs négocient davantage, les taux de commission baissent naturellement car nous avons une tarification à plusieurs niveaux. Cela signifie qu'ils sont engagés, qu'ils utilisent nos produits”, a déclaré Verma aux analystes, ajoutant que la société se concentrait sur l'augmentation de sa part de marché.

Le chiffre d'affaires de Robinhood lié aux transactions s'est élevé à 623 millions de dollars au cours du trimestre, un chiffre inférieur aux estimations de 728,2 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice s'est élevé à 346 millions de dollars, soit 38 cents par action, pour le trimestre clos le 31 mars. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 44 cents par action.

“C'est une bonne entreprise avec une belle histoire, mais un profil de résultats chaotique. Il ne s'agit plus seulement d'une histoire de croissance, c'est désormais une histoire où il faut faire ses preuves”, a déclaré David Bartosiak, stratège boursier chez Zacks Investment Research.

“S'ils ne parviennent pas à transformer cet engagement en une réelle augmentation des marges, la patience du marché va s'épuiser, et c'est la réaction immédiate que nous observons après la clôture.”

FAIBLESSE DES CRYPTO-MONNAIES

Les revenus liés au trading de crypto-monnaies ont également été faibles, les volumes restant bas, ce qui a compensé les gains liés à la hausse des volumes de trading sur les options et les actions.

Le secteur des crypto-monnaies est en perte de vitesse depuis le krach record en octobre dernier, alors que l'optimisme suscité par le retour du président Donald Trump à la Maison Blanche s'est estompé. Le bitcoin BTC= , la plus grande crypto-monnaie au monde, a perdu environ 13 % cette année.

Les revenus liés aux transactions de crypto-monnaies ont chuté de 47 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 134 millions de dollars.

Mais les dirigeants de Robinhood ont déclaré que le deuxième trimestre avait bien démarré en avril, avec un fort rebond des volumes de transactions, notamment sur les actions et les options.

Robinhood a également déclaré qu'elle prévoyait d'investir 100 millions de dollars supplémentaires pour développer et soutenir l'interface utilisateur des nouveaux “Trump Accounts” , ces comptes d'investissement soutenus par le gouvernement destinés aux bébés.

La société a été sélectionnée au début du mois pour assurer la gestion de ce programme.