Le bénéfice trimestriel de Raymond James augmente grâce à la vigueur des marchés financiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Raymond James Financial RJF.N a fait état d'une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre mercredi, grâce à un rebond des transactions qui ont rapporté davantage à son activité de banque d'investissement.

Les actions de la société, qui ont gagné environ 7 % en 2025, étaient en hausse d'environ 1 % après la cloche.

Les fusions et acquisitions mondiales ont fait leur retour au cours du trimestre juillet-septembre, les conseils d'administration ayant dépassé l'anxiété macroéconomique liée à la politique commerciale et ayant appuyé sur la pédale de la demande refoulée pour conclure des transactions de grande envergure.

Les méga-acquisitions mondiales ont atteint 1 260 milliards de dollars au cours du trimestre juillet-septembre, soit une hausse de 40 % par rapport à l'année précédente, ce qui représente le deuxième plus grand total jamais enregistré pour un troisième trimestre, selon les données de Dealogic.

Les grandes banques américaines telles que JPMorgan Chase

JPM.N et Bank of America BAC.N ont également bénéficié au cours du trimestre d'un rebond des transactions.

Les revenus nets des marchés de capitaux de Raymond James se sont élevés à 513 millions de dollars au quatrième trimestre, en hausse par rapport aux 483 millions de dollars de l'année précédente.

Son bénéfice net ajusté disponible pour les actionnaires ordinaires s'est élevé à 635 millions de dollars, soit 3,11 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 621 millions de dollars, soit 2,95 dollars, au cours de la même période de l'année précédente.

"À l'aube de l'exercice 2026, nous sommes bien positionnés, avec des niveaux d'actifs clients record, un pipeline de banque d'investissement solide, des opportunités de croissance robustes dans l'ensemble de l'entreprise et un capital et des liquidités suffisants", a déclaré Paul Shoukry, directeur général, dans un communiqué.

Le groupe de la clientèle privée, dont les revenus ont également augmenté de 7 % au cours du quatrième trimestre, est la principale source de revenus de la société.

Il fournit des services financiers spécialisés, tels que la gestion de patrimoine, aux particuliers fortunés, aux familles et aux entreprises.