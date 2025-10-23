Le bénéfice trimestriel de PoolCorp augmente en raison des hausses de prix induites par les tarifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige pour dire bénéfice du troisième trimestre, et non du deuxième trimestre, au paragraphe 1)

Le distributeur d'équipements de piscine PoolCorp POOL.O a dépassé jeudi les estimations de bénéfices du troisième trimestre , grâce à des marges plus élevées, favorisées par des augmentations de prix liées aux tarifs de ses produits.

La société, basée à Covington en Louisiane, se présente comme le plus grand distributeur en gros au monde de fournitures et d'équipements pour piscines. Elle vend également des produits d'irrigation et d'aménagement paysager.

Les fournisseurs de PoolCorp avaient augmenté leurs prix au cours du trimestre précédent en raison des récentes politiques tarifaires américaines, ce qui s'est répercuté sur les prix globaux des produits de la société au cours du troisième trimestre.

La marge bénéficiaire brute de la société a augmenté pour atteindre 29,6 %, contre 29,1 % l'année précédente, tandis que le bénéfice brut a augmenté de 12,8 $ d'une année sur l'autre.

Son bénéfice trimestriel ajusté était de 3,39 $ par action, en ligne avec les estimations des analystes selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du trimestre clos le 30 septembre a augmenté de 1 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,45 milliard de dollars, ce qui est conforme aux estimations des analystes.

PoolCorp prévoit une augmentation marginale de ses prévisions de bénéfices annuels en raison d'un avantage fiscal.

Elle prévoit désormais un bénéfice par action pour l'année compris entre 10,81 et 11,31 dollars, contre une prévision antérieure comprise entre 10,80 et 11,30 dollars.

PoolCorp a également noté une demande soutenue de la part des clients pour ses produits d'entretien et une amélioration des ventes de produits de construction.