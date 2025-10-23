Le bénéfice trimestriel de Packaging Corp est inférieur aux prévisions en raison de l'augmentation des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Packaging Corp of America PKG.N n'a pas répondu aux attentes de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre mercredi, touché par une demande faible dans un contexte d'incertitude économique et par des coûts plus élevés, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 7 % dans les échanges après les heures de bureau.

La société basée à Lake Forest, dans l'Illinois, qui fournit des produits de papier et d'emballage, a été confrontée à des taux de fret plus élevés et à un ralentissement de la demande en raison des incertitudes commerciales liées aux tarifs douaniers.

"Nous nous attendons à une hausse saisonnière des coûts de l'énergie et de la fibre et, dans l'ensemble, à ce que le fret et les autres coûts d'exploitation soient relativement stables. Dans le secteur du papier, nous prévoyons des volumes de production et de vente inférieurs à ceux d'un troisième trimestre saisonnièrement plus fort, avec des prix stables", a déclaré Mark Kowlzan, directeur général de l'entreprise.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 2,73 dollars par action au troisième trimestre, contre des estimations de 2,81 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes nettes de Packaging Corp ont atteint 2,31 milliards de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 2,30 milliards de dollars.