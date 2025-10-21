Le bénéfice trimestriel de PACCAR est inférieur aux estimations en raison de l'augmentation des coûts et de la baisse des livraisons de camions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PACCAR Inc PCAR.O a annoncé mardi un bénéfice pour le troisième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, l'augmentation des coûts liés aux droits de douane et une forte baisse des livraisons de camions ayant pesé sur les marges.

La société, qui produit des camions sous les marques Kenworth, Peterbilt et DAF, a été confrontée à des tarifs douaniers élevés et à la hausse des coûts des matières premières.

L'industrie du camionnage, qui dépend fortement des importations d'acier et d'aluminium, a été accablée par l'escalade des coûts à la suite de la hausse des tarifs douaniers sur ces matériaux clés.

"Les nouveaux droits de douane sur les camions au titre de l'article 232, qui doivent entrer en vigueur en novembre, devraient apporter de la clarté au marché dans les mois à venir", a déclaré Preston Feight, directeur général de l'entreprise.

En vertu de l'article 232 de la loi sur l'expansion du commerce, l'administration Trump a récemment élargi les droits de douane pour couvrir les camions moyens et lourds importés et les pièces clés, en imposant un droit de 25 % à compter du 1er novembre afin d'encourager la production nationale.

Feight a également déclaré que l'entreprise fabrique plus de 90 % des camions qu'elle vend aux États-Unis dans ses installations du Texas, de l'Ohio et de Washington.

Les livraisons de camions ont chuté de manière significative au cours de la période juin-septembre, passant de 44 900 unités l'année précédente à 31 900 unités. La baisse a été plus prononcée en Amérique du Nord et en Europe, reflétant une demande plus faible et des ajustements potentiels des stocks par les opérateurs de flottes.

L'objectif de marge de PACCAR pour le quatrième trimestre pourrait être difficile à atteindre en raison de la baisse des livraisons de camions et d'un pouvoir de fixation des prix limité, ont écrit les analystes de Jefferies dans une note.

Le bénéfice net a baissé à 590 millions de dollars, soit 1,12 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 972 millions de dollars, soit 1,85 dollar par action, un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 1,16 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes nettes et les recettes trimestrielles se sont élevées à 6,67 milliards de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 6,38 milliards de dollars.