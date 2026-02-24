Le bénéfice trimestriel de ONEOK chute, la cession du gazoduc ayant un impact sur les revenus du segment gazier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur américain de gazoducs ONEOK OKE.N a affiché une baisse de son bénéfice par action au quatrième trimestre lundi, frappé par une forte baisse des bénéfices dans son segment de transport de gaz naturel liée à la cession en 2024 d'un réseau de gazoducs inter-États.

Les actions de la société ont baissé de 2,8 % dans les échanges prolongés.

ONEOK a également dû faire face à la faiblesse des prix du pétrole au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 décembre, les inquiétudes concernant l'offre excédentaire et les tarifs douaniers l'ayant emporté sur les risques géopolitiques. Le baril de Brent de référence LCOc1 s'est établi en moyenne à 63,13 dollars au cours de la période, soit une baisse de 11,3 % par rapport à l'année précédente.

La chute des prix du pétrole exerce une pression sur les fournisseurs de services intermédiaires tels que ONEOK

Le bénéfice par action de la société basée à Tulsa, dans l'Oklahoma, a chuté à 1,55 $ au cours du quatrième trimestre, contre 1,57 $ l'année précédente.

Le bénéfice trimestriel de base ajusté pour l'unité des gazoducs a chuté à 261 millions de dollars, contre 417 millions de dollars l'année précédente. La cession du réseau de gazoducs est à elle seule responsable d'une baisse de 264 millions de dollars, selon la société.

Le bénéfice de base trimestriel ajusté pour le segment des produits raffinés et du pétrole brut a chuté d'environ 6 % pour atteindre 567 millions de dollars. Cependant, le bénéfice trimestriel de base pour les activités liées aux liquides de gaz naturel de la société a augmenté de 4 % par rapport à l'année précédente, tandis que le segment de collecte et de traitement du gaz naturel a enregistré une augmentation de 10 %. ONEOK prévoit un bénéfice net pour l'année en cours compris entre 3,19 milliards de dollars et 3,71 milliards de dollars, dont le point médian est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,65 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

ONEOK transporte du gaz naturel, des liquides de gaz naturel, des produits raffinés et du pétrole brut par le biais de son réseau de pipelines long de 60 000 miles.

Au cours des deux dernières années, la société a diversifié son portefeuille en procédant à des acquisitions, notamment un réseau de pipelines de LGN de la côte du Golfe provenant d'Easton Energy, ainsi que Medallion Midstream et EnLink Midstream.