Le bénéfice trimestriel de Marsh McLennan dopé par les activités d'assurance

Le courtier en assurances Marsh McLennan MMC.N a fait état jeudi d'une hausse de son bénéfice ajusté au troisième trimestre, aidé par les bonnes performances de ses activités de services de risque et d'assurance.

Les dépenses d'assurance se sont redressées au cours du trimestre de référence après une période d'incertitude liée aux politiques tarifaires changeantes du président américain Donald Trump.

Les courtiers génèrent des revenus par le biais de commissions liées aux primes, ce qui lie étroitement leurs performances aux chiffres du secteur de l'assurance.

Le chiffre d'affaires des services de risque et d'assurance de Marsh McLennan s'est élevé à 3,9 milliards de dollars, soit une hausse de 13 % par rapport à l'année précédente.

Le bénéfice net attribuable à Marsh McLennan, sur une base ajustée et nette d'impôts, s'est élevé à 911 millions de dollars, soit 1,85 $ par action, au troisième trimestre, contre 825 millions de dollars, soit 1,66 $ par action, pour la même période de l'année précédente.