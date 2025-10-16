Le bénéfice trimestriel de M&T Bank augmente grâce à la hausse des revenus de commissions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

M&T Bank MTB.N a fait état d'une augmentation de son bénéfice au troisième trimestre jeudi, soutenue par des revenus de commissions plus élevés.

Les actions de la banque basée à Buffalo, dans l'État de New York, étaient en hausse d'environ 1 % dans les échanges de pré-marché. Elles ont chuté d'environ 2% depuis le début de l'année 2025.

L'atténuation de l'anxiété des investisseurs face aux politiques tarifaires du président américain Donald Trump et les attentes croissantes de réductions des taux d'intérêt ont soutenu le marché des capitaux. L'indice de référence S&P 500 a gagné environ 8 % au cours des trois mois clos le 30 septembre.

Le total des revenus non liés aux intérêts de M&T Bank a augmenté pour atteindre 752 millions de dollars au cours du trimestre, contre 606 millions de dollars un an plus tôt. Les revenus de la banque hypothécaire ont augmenté de 36%.

La provision pour pertes sur prêts en pourcentage des prêts en cours était de 1,58% au 30 septembre, en baisse par rapport à 1,61% au 30 juin, reflétant des niveaux inférieurs de prêts immobiliers commerciaux critiqués, a déclaré la banque.

Les prêts critiqués sont ceux qui sont considérés comme ayant un niveau élevé de risque de crédit.

Le revenu net d'intérêt de M&T, la différence entre ce que les banques paient aux clients sur les dépôts et ce qu'elles gagnent en intérêts sur les prêts, a augmenté à 1,76 milliard de dollars, contre 1,73 milliard de dollars l'année précédente.

Le revenu net disponible pour les actionnaires ordinaires a augmenté pour atteindre 754 millions de dollars, soit 4,82 dollars par action, contre 674 millions de dollars, soit 4,02 dollars par action, un an plus tôt.