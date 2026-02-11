Le bénéfice trimestriel de la Sun Life augmente grâce à la bonne performance de l'unité Asie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Financière Sun Life SLF.TO du Canada a annoncé mercredi un bond de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à la forte croissance de son unité asiatique et à la bonne performance de sa division de gestion de patrimoine.

Le deuxième assureur-vie du pays a affiché un bénéfice net de 722 millions de dollars canadiens (532 millions de dollars canadiens), ou 1,29 $ par action, pour le trimestre terminé le 31 décembre, comparativement à 237 millions de dollars canadiens, ou 41 cents canadiens par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,3569 dollar canadien)