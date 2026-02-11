Le bénéfice trimestriel de la Sun Life augmente grâce à la bonne performance de l'Amérique du Nord

(Ajout de détails tout au long de l'article)

La Financière Sun Life du Canada

SLF.TO a annoncé mercredi un bond de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à la forte croissance de ses divisions américaine et canadienne.

Le bénéfice net sous-jacent de l'exploitation canadienne de la compagnie a augmenté de 13,9 %, tandis que celui de l'exploitation américaine a bondi de plus de 30 %.

"Nous avons enregistré des bénéfices et des ventes robustes en Asie, des ventes de patrimoine solides au Canada et des progrès significatifs chez SLC Management, qui a dépassé l'objectif de bénéfices fixé lors de la journée des investisseurs", a déclaré Kevin Strain, directeur général de la société, dans un communiqué.

Ces résultats contrastent avec ceux de la Financière Manuvie

MFC.TO , qui a annoncé mercredi une baisse de son bénéfice trimestriel en raison de la faiblesse de ses activités en Amérique du Nord.

Le deuxième assureur-vie en importance au pays a affiché un bénéfice net de 722 millions de dollars canadiens (532 millions de dollars), ou 1,29 $ par action, pour le trimestre terminé le 31 décembre, comparativement à 237 millions de dollars canadiens, ou 41 cents canadiens par action, un an plus tôt.

Le bénéfice sous-jacent des activités d'assurance collective de la Financière Sun Life, qui fournissent des contrats d'assurance aux participants des régimes d'employeurs et d'État, a augmenté de 15,8 % pour s'établir à 308 millions de dollars canadiens.

L'unité de gestion de patrimoine et d'actifs a également contribué au bénéfice sous-jacent, qui a augmenté de près de 9,9 % pour s'établir à 534 millions de dollars canadiens

(1 $ = 1,3569 dollar canadien)