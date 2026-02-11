 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le bénéfice trimestriel de la Sun Life augmente grâce à la bonne performance de l'Amérique du Nord
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 23:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tout au long de l'article)

La Financière Sun Life du Canada

SLF.TO a annoncé mercredi un bond de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à la forte croissance de ses divisions américaine et canadienne.

Le bénéfice net sous-jacent de l'exploitation canadienne de la compagnie a augmenté de 13,9 %, tandis que celui de l'exploitation américaine a bondi de plus de 30 %.

"Nous avons enregistré des bénéfices et des ventes robustes en Asie, des ventes de patrimoine solides au Canada et des progrès significatifs chez SLC Management, qui a dépassé l'objectif de bénéfices fixé lors de la journée des investisseurs", a déclaré Kevin Strain, directeur général de la société, dans un communiqué.

Ces résultats contrastent avec ceux de la Financière Manuvie

MFC.TO , qui a annoncé mercredi une baisse de son bénéfice trimestriel en raison de la faiblesse de ses activités en Amérique du Nord.

Le deuxième assureur-vie en importance au pays a affiché un bénéfice net de 722 millions de dollars canadiens (532 millions de dollars), ou 1,29 $ par action, pour le trimestre terminé le 31 décembre, comparativement à 237 millions de dollars canadiens, ou 41 cents canadiens par action, un an plus tôt.

Le bénéfice sous-jacent des activités d'assurance collective de la Financière Sun Life, qui fournissent des contrats d'assurance aux participants des régimes d'employeurs et d'État, a augmenté de 15,8 % pour s'établir à 308 millions de dollars canadiens.

L'unité de gestion de patrimoine et d'actifs a également contribué au bénéfice sous-jacent, qui a augmenté de près de 9,9 % pour s'établir à 534 millions de dollars canadiens

(1 $ = 1,3569 dollar canadien)

Valeurs associées

MANULIFE FINANCI
51,400 CAD TSX -0,87%
SUN LIFE FINANCI
88,070 CAD TSX -0,78%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank