Le bénéfice trimestriel de la société de données financières FactSet augmente grâce à une croissance régulière des abonnements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de données financières FactSet FDS.N a affiché jeudi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, grâce à une demande accrue pour ses offres de données financières et d'analyse.

La demande pour les produits de FactSet, qui aident les investisseurs à analyser les marchés, à gérer les risques et à suivre les portefeuilles, a augmenté alors que les clients font face à l'incertitude découlant de l'évolution de la politique commerciale des États-Unis.

Les clients de la société, notamment les gestionnaires d'actifs institutionnels, les gestionnaires de patrimoine, les propriétaires d'actifs, les fonds spéculatifs et les entreprises, ont représenté une part importante de la valeur organique de ses abonnements annuels.

Sa valeur organique des abonnements - qui indique le potentiel de revenus des services d'abonnement pour les 12 mois à venir - a augmenté de 5,9 % pour atteindre 2,39 milliards de dollars au 30 novembre.

Sur une base ajustée, la société a gagné 4,51 dollars par action diluée au cours du trimestre, contre 4,37 dollars par action au cours de la même période de l'année dernière.

FactSet a maintenu ses prévisions de BPA dilué ajusté pour l'exercice 2026 dans la fourchette de 16,90 $ par action à 17,60 $ par action.

Le chiffre d'affaires de la société basée à Norwalk, dans le Connecticut, a augmenté de 6,9 % pour atteindre 607,6 millions de dollars, grâce aux clients institutionnels buy-side et dealmakers.

L'action a perdu près de 38,3 % depuis le début de l'année, contre un gain de 14,3 % pour l'indice de référence S&P 500

