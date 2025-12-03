 Aller au contenu principal
Le bénéfice trimestriel de la Banque Royale du Canada augmente grâce à la vigueur des marchés de capitaux
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 12:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque Royale du Canada &RY.TO> a fait état d'une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre mercredi, la banque canadienne ayant été aidée par la vigueur de son segment des marchés de capitaux.

La banque a déclaré un bénéfice net ajusté de 5,55 milliards de dollars canadiens, ou 3,85 dollars canadiens par action, pour les trois mois terminés le 31 octobre, comparativement à 4,44 milliards de dollars canadiens, ou 3,07 dollars canadiens par action, pour la période de l'année précédente.

