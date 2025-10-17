Le bénéfice trimestriel de la banque dépositaire State Street augmente grâce à la hausse des commissions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

State Street a annoncé STT.N une hausse de 18% de son bénéfice au troisième trimestre vendredi, bénéficiant d'une augmentation des commissions alors que la hausse des marchés a augmenté la valeur des actifs de la banque dépositaire.

L'assouplissement des taux d'intérêt et les sentiments haussiers alimentés par l'intelligence artificielle ont propulsé les principaux indices américains vers de multiples records au cours du trimestre, augmentant ainsi la valeur des actifs de State Street.

Les actifs conservés et administrés par la banque ont augmenté de 10 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre le chiffre record de 51,7 billions de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 septembre.

Le total de ses revenus de commissions, dont la majeure partie est perçue sous forme de pourcentage des actifs, a augmenté de 9 % pour atteindre 3,55 milliards de dollars.

Les commissions de services de State Street ont augmenté de 7,2 % pour atteindre 1,36 milliard de dollars au cours du trimestre, tandis que ses frais de gestion ont fait un bond de 16,1 %.

State Street a déclaré un bénéfice de 861 millions de dollars, soit 2,78 dollars par action, contre 730 millions de dollars, soit 2,26 dollars par action, un an plus tôt.

Les résultats reflètent ceux de son homologue BNY BK.N , qui a également annoncé un bénéfice plus élevé jeudi, aidé par la croissance des frais.

Les dépenses de State Street, cependant, ont augmenté de 5,5% à 2,43 milliards de dollars au cours du trimestre, la société ayant dépensé 517 millions de dollars en systèmes d'information et de communication, soit une augmentation de 11,7% par rapport à la période précédente.

Les actions de la société ont chuté de 3 % dans les échanges avant bourse.