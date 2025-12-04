 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 114,16
+0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le bénéfice trimestriel de la banque canadienne TD augmente grâce à la hausse des revenus d'intérêts
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 12:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque Toronto-Dominion TD.TO a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, la banque canadienne ayant bénéficié d'une augmentation de ses revenus d'intérêts.

La banque a déclaré un bénéfice net ajusté de 3,91 milliards de dollars canadiens, soit 2,18 dollars canadiens par action, pour le trimestre clos le 31 octobre, contre 3,21 milliards de dollars canadiens, soit 1,72 dollar canadien par action, pour la même période de l'année précédente.

Valeurs associées

TORONTO-DOMINION
117,700 CAD TSX -0,42%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank