Le bénéfice trimestriel de la banque canadienne TD augmente grâce à la hausse des revenus d'intérêts

La Banque Toronto-Dominion TD.TO a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, la banque canadienne ayant bénéficié d'une augmentation de ses revenus d'intérêts.

La banque a déclaré un bénéfice net ajusté de 3,91 milliards de dollars canadiens, soit 2,18 dollars canadiens par action, pour le trimestre clos le 31 octobre, contre 3,21 milliards de dollars canadiens, soit 1,72 dollar canadien par action, pour la même période de l'année précédente.