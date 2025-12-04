Le bénéfice trimestriel de la banque canadienne TD augmente grâce à la hausse des revenus d'intérêts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

La Banque Toronto-Dominion TD.TO a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, la banque canadienne ayant bénéficié d'une augmentation de ses revenus d'intérêts.

Les banques canadiennes sont devenues prudentes après que le président américain Donald Trump a annoncé des droits de douane en avril, mais les plus grands prêteurs du pays ont maintenu des marges d'intérêt stables, soutenues par une économie résiliente.

La Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO , qui a publié ses résultats du quatrième trimestre mardi, a également déclaré qu'elle était prudemment optimiste à l'horizon 2026 et qu'elle pariait sur les ambitieux projets énergétiques du Canada malgré les incertitudes macroéconomiques mondiales.

Le revenu d'intérêt net ajusté de la Banque TD - la différence entre ce que les banques font sur les prêts et ce qu'elles versent sur les dépôts - était de 8,59 milliards de dollars canadiens (6,15 milliards de dollars US) au cours du trimestre déclaré, comparativement à 8,03 milliards de dollars canadiens l'an dernier.

Les actions de la banque ont gagné près de 54 % jusqu'à présent en 2025, à la dernière clôture.

La banque a déclaré un bénéfice net ajusté de 3,91 milliards de dollars canadiens, ou 2,18 dollars canadiens par action, pour le trimestre terminé le 31 octobre, comparativement à 3,21 milliards de dollars canadiens, ou 1,72 dollar canadien par action, pour la période correspondante de l'exercice précédent.

(1 $ = 1,3971 dollar canadien)