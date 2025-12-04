 Aller au contenu principal
Le bénéfice trimestriel de la banque canadienne CIBC augmente grâce à la vigueur de l'unité des marchés financiers
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 12:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du code de l'instrument Refinitiv, pas de changement dans le texte)

La Banque canadienne impériale de commerce CM.TO a fait état jeudi d'une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce aux bonnes performances de sa division des marchés de capitaux.

Les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump sur les principales industries canadiennes ont attisé la volatilité des marchés, ce qui a déclenché davantage d'échanges, stimulant les divisions des marchés des capitaux des banques.

Le revenu net du segment des marchés des capitaux a bondi de 58,4 % pour atteindre 548 millions de dollars canadiens au cours du trimestre.

Le revenu net d'intérêts, c'est-à-dire la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et ce qu'elles versent sur les dépôts, s'est élevé à 4,13 milliards de dollars canadiens au cours du trimestre, en hausse par rapport aux 3,63 milliards de dollars canadiens enregistrés au cours de la même période de l'année précédente.

Le bénéfice net ajusté de la banque a atteint 2,19 milliards de dollars canadiens (1,57 milliard de dollars US), ou 2,21 dollars canadiens par action, au cours du trimestre terminé le 31 octobre, contre 1,89 milliard de dollars canadiens, ou 1,91 dollar canadien par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,3958 dollar canadien)

