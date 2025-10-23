Le bénéfice trimestriel de l'opérateur ferroviaire Union Pacific augmente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Union Pacific UNP.N a annoncé jeudi une hausse de 9% de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à des prix élevés.
Le bénéfice trimestriel de l'opérateur ferroviaire de la côte ouest est passé à 3,01 dollars par action, contre 2,75 dollars par action un an plus tôt.
