Le bénéfice trimestriel de l'opérateur ferroviaire Union Pacific augmente

Union Pacific UNP.N a annoncé jeudi une hausse de 9% de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à des prix élevés.

Le bénéfice trimestriel de l'opérateur ferroviaire de la côte ouest est passé à 3,01 dollars par action, contre 2,75 dollars par action un an plus tôt.