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Le bénéfice trimestriel de l'assureur MetLife bondit grâce à une forte demande en Asie
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 22:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

MetLife MET.N a annoncé mercredi une forte hausse de son bénéfice au premier trimestre, soutenue par des progrès généralisés dans l'ensemble de ses activités diversifiées, grâce à une forte demande en matière d'assurance.

Malgré un environnement macroéconomique instable, les dépenses en matière d'assurance sont restées solides, les particuliers et les entreprises accordant la priorité à la couverture pour atténuer les risques.

Voici quelques détails sur les résultats:

* Le bénéfice ajusté de MetLife provenant de ses activités en Asie a bondi de 31 %, soutenu par une forte souscription d'assurances vie et une croissance des volumes.

* Le chiffre d'affaires de la division Asie a bondi de 22 % à taux de change constant, tiré par une forte croissance au Japon et en Corée.

* La division « avantages sociaux » de MetLife a vu son bénéfice ajusté bondir de 19 % au cours du trimestre, tandis que le segment « Europe, Moyen-Orient et Afrique » (EMEA) a enregistré une croissance de 33 %.

* Le revenu net des placements a bondi de 10 % pour atteindre 5,40 milliards de dollars au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, grâce à de meilleurs rendements des placements en capital-investissement et à la croissance des actifs.

* Hors éléments exceptionnels, le bénéfice ajusté de MetLife s'est élevé à 1,59 milliard de dollars, soit 2,42 dollars par action, au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 1,35 milliard de dollars, soit 1,96 dollar par action, un an plus tôt.

* Fondée en 1868, la société new-yorkaise MetLife est l'un des plus grands assureurs vie américains. Elle propose une gamme de produits d'assurance, de rentes et de programmes d'avantages sociaux sur plus de 40 marchés à travers le monde.

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