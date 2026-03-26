Le bénéfice trimestriel de Jefferies est inférieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars -

** Les actions de Jefferies Financial JEF.N chutent de près de 2 % à 38,95 $ sur le marché avant-bourse

** La banque d'investissement a manqué les estimations des analystes mercredi; son bénéfice a augmenté de 22% au premier trimestre, soutenu par la banque d'investissement, mais entaché par des pertes sur des prêts à des sociétés en faillite

** Morningstar indique que la société offre aux investisseurs un premier aperçu des résultats de la banque d'investissement au premier trimestre, avec des volumes impressionnants jusqu'en février

** Elle ajoute: « Étant donné que le conflit en Iran a éclaté entre la fin du trimestre fiscal de Jefferies et le moment où ses pairs clôturent leurs comptes, cette analyse est moins instructive que d'habitude ce trimestre. »

** Les revenus nets de la banque d'investissement de Jefferies pour le trimestre ont augmenté de 45% à 1,02 milliard de dollars par rapport à l'année précédente, tandis que les revenus totaux ont grimpé à 2,02 milliards de dollars

** Six analystes ont une recommandation d'achat sur le titre en moyenne; l'objectif de cours médian est de 47 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, JEF est en baisse de ~36% depuis le début de l'année