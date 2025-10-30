Le bénéfice trimestriel de Gallagher diminue en raison de l'augmentation des dépenses

Le courtier en assurances Arthur J. Gallagher AJG.N a annoncé jeudi une baisse de près de 13% de son bénéfice au troisième trimestre, alors que l'augmentation des dépenses a contrebalancé la hausse des commissions et des frais.

Les actions de la société basée à Rolling Meadows, dans l'Illinois, ont chuté de 6,5 % après la cloche.

Une forte augmentation de la rémunération, des intérêts et des dépenses d'exploitation a porté les dépenses totales de Gallagher à 3,02 milliards de dollars au cours du trimestre, soit une augmentation de près de 26% par rapport à l'année précédente.

Cela a éclipsé les commissions et les frais plus élevés que Gallagher a tirés de ses activités de courtage, car les dépenses d'assurance continuent d'être élevées.

Le secteur de l'assurance résiste généralement bien, même en cas de ralentissement économique général ou d'évolution des dépenses discrétionnaires, car les particuliers et les entreprises cherchent à atténuer les risques liés aux catastrophes climatiques et aux cybermenaces.

"Les variations des primes de renouvellement de l'assurance mondiale restent positives et nous n'observons aucun signe de ralentissement économique", a déclaré le directeur général J. Patrick Gallagher, Jr. dans un communiqué.

Les commissions de Gallagher ont bondi de 24 % pour atteindre 1,91 milliard de dollars au cours du trimestre, tandis que le total des frais a bondi de près de 12 % pour atteindre 1,06 milliard de dollars par rapport à l'année précédente.

En août, Gallagher a finalisé l'acquisition du courtier d'assurance AssuredPartners pour un montant de 13,45 milliards de dollars , renforçant ainsi sa présence sur le marché intermédiaire de l'assurance dommages et des avantages sociaux à travers les États-Unis.

Les courtiers d'assurance agissent en tant qu'intermédiaires entre les assureurs et les clients, en aidant ces derniers à choisir les polices qui répondent le mieux à leurs besoins de couverture.

Ils empochent généralement un pourcentage des primes versées aux assureurs sous forme de commissions.

Le bénéfice net de la société attribuable aux intérêts majoritaires est tombé à 272,7 millions de dollars, soit 1,04 dollar par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 312,6 millions de dollars, soit 1,39 dollar par action, un an plus tôt.

Les actions de Gallagher ont chuté de 7,7 % cette année à la dernière clôture, sous-performant l'indice de référence S&P 500

