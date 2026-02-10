Le bénéfice trimestriel de Fiserv dépasse les estimations et l'accent est mis sur l'année de transition

(Ajoute des détails de la conférence téléphonique et des citations d'analystes tout au long de l'article) par Arasu Kannagi Basil

La société de paiement Fiserv FISV.O a dépassé les attentes en matière de bénéfices du quatrième trimestre mardi, la direction ayant fait part de son optimisme quant aux premiers progrès réalisés dans le cadre de son redressement après une année 2025 torride.

Les actions de la société, qui a plongé de 67 % l'année dernière, ont augmenté de 5 % à la suite des résultats.

Pour Fiserv, les résultats viennent couronner une année 2025 mouvementée , qui a été marquée par des changements brusques au niveau de la direction de l'entreprise et par une révision majeure de ses attentes en matière de croissance.

L'entreprise a procédé à un examen approfondi l'année dernière et le directeur général Mike Lyons a depuis souligné la nécessité de renforcer la rigueur des prévisions et de réduire la dépendance à l'égard des initiatives de croissance à court terme.

Fiserv a indiqué qu'elle surévaluait le prixde certaines de ses offres, ce qui a stimulé les bénéfices à court terme, mais a nui à sa capacité à attirer de nouveaux clients à plus long terme. Depuis, elle est chiffre d'affaires sur certains de ses changements de prix.

"Nous sommes un peu surpris par la réaction positive, mais peut-être qu'une prévision de BPA ajusté qui est en ligne avec la rue et aucune nouvelle négative supplémentaire sur le front de la tarification est une bonne nouvelle", a déclaré Matthew Coad, analyste chez Truist.

Les ventes aux entreprises ont été solides au cours du trimestre, a déclaré Lyons aux analystes, soulignant certains contrats clés, notamment les accords CommerceHub nouveaux et élargis avec AT&T T.N , entre autres.

Le bénéfice ajusté par action était de 1,99 $ au quatrième trimestre, dépassant les attentes de 1,90 $, selon les estimations compilées par LSEG.Ce résultat a été obtenu grâce à des charges d'intérêts moins élevées que prévu.

ANNÉE DE TRANSITION

Fiserv s'attend à ce que 2026 soit une année de transition, car elle investit dans des domaines stratégiques clés pour combler les lacunes et améliorer le service à la clientèle.

"Il s'agit d'une trajectoire sur plusieurs trimestres, mais nous sommes très satisfaits des progrès accomplis", a déclaré M. Lyons.

La société prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année de 8 à 8,30 dollars, par rapport aux attentes de 8,19 dollars. La croissance organique annuelle du chiffre d'affaires devrait se situer entre 1 % et 3 %.

Fiserv s'attend à un premier semestre difficile, avec une croissance du chiffre d'affaires ajusté et une amélioration des marges dans la seconde moitié de l'année.

"Bien que nous soyons conscients des difficultés auxquelles la société est confrontée à court terme, nous pensons que Fiserv peut atteindre une croissance modeste une fois qu'elle aura dépassé cette remise à zéro", a déclaré Brett Horn, analyste chez Morningstar.