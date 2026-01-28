Le bénéfice trimestriel de FICO augmente grâce à la bonne performance du segment des scores

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fair Isaac Corp FICO.N , plus connue sous le nom de FICO, a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, grâce aux bonnes performances de son segment des scores.

La société est surtout connue pour son score FICO, la mesure standard du risque de crédit à la consommation utilisée par les banques, les émetteurs de cartes de crédit, les prêteurs hypothécaires et les fournisseurs de prêts automobiles. Le chiffre d'affaires du segment des scores, qui comprend les solutions de scoring pour les entreprises et les consommateurs, a augmenté de 29,2 % en glissement annuel pour atteindre 304,5 millions de dollars au premier trimestre.

L'augmentation des prêts hypothécaires due à la baisse modérée des taux d'intérêt a entraîné un plus grand nombre de vérifications des scores de crédit, ce qui a stimulé les revenus des frais de FICO, tandis que l'adoption plus large par les prêteurs de ses nouveaux modèles de scoring et de ses plates-formes logicielles a permis d'augmenter les revenus de son segment des scores.

Le revenu total de FICO a augmenté de 16,4 % pour atteindre 511,9 millions de dollars. Les actions de la société basée à Bozeman, dans le Montana, étaient en baisse marginale dans les échanges prolongés. Le cours de l'action de la société a chuté de plus de 15 % en 2025, lorsqu'elle a été critiquée par Bill Pulte, directeur de l'Agence fédérale de financement du logement (FHFA), au sujet de la tarification de FICO.

Le bénéfice ajusté de FICO pour le trimestre s'est élevé à 175,6 millions de dollars, soit 7,33 dollars par action, pour les trois mois se terminant le 31 décembre, contre 143,8 millions de dollars, soit 5,79 dollars par action, un an plus tôt.