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Le bénéfice trimestriel de Corpay progresse grâce à la bonne tenue des paiements des entreprises
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 23:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de services de paiement aux entreprises Corpay CPAY.N a annoncé jeudi une forte hausse de son bénéfice ajusté au premier trimestre, portée par la croissance de ses segments dédiés aux paiements d'entreprise et aux paiements automobiles.

* L'activité de paiements d'entreprise de Corpay, qui automatise et gère les paiements aux fournisseurs, a vu son chiffre d'affaires trimestriel progresser de 46 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 503,9 millions de dollars.

* Le segment des paiements automobiles a vu son chiffre d'affaires net trimestriel bondir de 19 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 563,9 millions de dollars, tandis que le chiffre d'affaires total a bondi de 25 %, à 1,26 milliard de dollars.

* Ce segment a bénéficié de la hausse des prix du carburant au cours de la période, qui a entraîné une augmentation de la valeur des transactions et des revenus provenant des commissions.

* Sur une base ajustée, Corpay a déclaré un bénéfice trimestriel de 397,2 millions de dollars, soit 5,80 dollars par action, contre 322,9 millions de dollars, soit 4,51 dollars par action, un an plus tôt.

* "Nous relevons nos prévisions pour l'ensemble de l'année en raison de nos performances supérieures aux attentes au premier trimestre, de la hausse prévue des prix du carburant pour le reste de l'année et de nos tendances fondamentales du premier trimestre, qui dépassent nos prévisions", a déclaré Peter Walker, directeur financier de la société.

* Le chiffre d'affaires annuel devrait désormais se situer entre 5,25 et 5,33 milliards de dollars, contre une prévision antérieure comprise entre 5,22 et 5,32 milliards de dollars.

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