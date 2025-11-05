Le bénéfice trimestriel de Corpay augmente grâce à la bonne tenue des dépenses de consommation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Corpay CPAY.N , société spécialisée dans les paiements aux entreprises, a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, la bonne tenue des dépenses de consommation ayant aidé ses divisions de paiement aux entreprises et aux véhicules, et a prévu un chiffre d'affaires annuel supérieur à ses estimations.

Les dépenses de consommation sont restées fortes entre juillet et septembre, même si les craintes liées à la politique commerciale et les pressions inflationnistes ont pesé sur les dépenses discrétionnaires, ce qui a aidé les entreprises de paiement telles que les sociétés de cartes de crédit et Corpay.

Corpay, dont le siège est à Atlanta (Géorgie), propose des solutions de paiement et de gestion des dépenses visant à aider les entreprises et les consommateurs à mieux gérer leurs transactions.

La division des paiements d'entreprise de la société, qui automatise et gère les paiements des fournisseurs, a déclaré un revenu net trimestriel de 409,7 millions de dollars, soit une augmentation de 27 % par rapport à l'année dernière.

"La croissance organique totale de l'entreprise s'est améliorée de 500 points de base d'une année sur l'autre, doublant presque, pour atteindre 11 % au troisième trimestre, grâce à l'amélioration de notre segment Paiements de véhicules et plus particulièrement de notre activité Paiements de véhicules aux États-Unis", a déclaré Peter Walker, directeur financier, dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires net des paiements de véhicules a augmenté de 9 % au troisième trimestre par rapport à l'année dernière .

Le bénéfice net ajusté attribuable à Corpay s'est élevé à 405,2 millions de dollars, soit 5,7 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 354,5 millions de dollars, soit 5 dollars par action, pour le trimestre précédent.

La société prévoit un chiffre d'affaires net compris entre 4,505 et 4,525 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux prévisions de la Bourse (4,453 milliards de dollars), selon les estimations compilées par LSEG.