OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 082,50
+0,04%
Indices
Chiffres-clés

Le bénéfice trimestriel de Citizens Financial augmente grâce à la hausse des revenus d'intérêts et de commissions
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 13:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bénéfice du troisième trimestre de Citizens Financial CFG.N a augmenté de plus de 29% mercredi, grâce à la hausse des revenus d'intérêts, tandis que la vigueur des marchés de capitaux a stimulé les frais de conseil et de souscription.

Une réduction des taux d'intérêt le mois dernier a allégé les coûts des dépôts dans un contexte de difficultés sur le marché du travail et d'inflation persistante, tandis que les investissements basés sur l'IA ont contribué à atténuer l'incertitude entourant les tarifs douaniers, qui ont entraîné un creux de 20 ans dans les transactions en avril.

Le revenu net d'intérêts de Citizens - la différence entre ce que les banques paient aux clients sur les dépôts et ce qu'elles gagnent en intérêts sur les prêts - a augmenté à 1,49 milliard de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre, contre 1,37 milliard de dollars il y a un an.

Sa marge d'intérêt nette a augmenté de 23 points de base au cours de la période, ce qui témoigne de la solidité d'un indicateur clé de la rentabilité des banques.

Les résultats de la banque reflètent ceux de ses grands rivaux JPMorgan Chase JPM.N , Wells Fargo WFC.N et Goldman Sachs GS.N , qui ont également annoncé des bénéfices plus élevés mardi, bénéficiant d'une résurgence des transactions.

"Une reprise de l'activité du marché a entraîné nos revenus les plus élevés pour les marchés de capitaux depuis le quatrième trimestre de 2021, avec les pipelines demeurant solides", a déclaré le président-directeur général Bruce Van Saun.

Citizens a déclaré un revenu total hors intérêts de 630 millions de dollars pour la période, en hausse de 18% par rapport à l'année précédente, grâce à des honoraires plus élevés provenant de conseils sur les fusions et acquisitions, la syndication de prêts et la souscription d'actions.

Les provisions pour pertes de crédit de la banque ont diminué de 10 % pour atteindre 154 millions de dollars au cours du trimestre. La banque homologue PNC Bank PNC.N a également fait état d'une baisse des fonds de prévoyance.

Elle a déclaré un bénéfice trimestriel de 494 millions de dollars, soit 1,05 dollar par action, contre 382 millions de dollars, soit 77 cents, un an plus tôt.

Ses actions ont augmenté de près de 18,4 % en 2025, à la dernière clôture, contre un gain de 16,6 % pour l'indice KBW Bank .BKX .

Les actions de la banque ont chuté de 1,4 % avant le marché après la publication des résultats.

Fermer

