Le bénéfice trimestriel de Circle dépasse les estimations grâce à la croissance des stablecoins

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 7) par Arasu Kannagi Basil et Pritam Biswas

Le bénéfice du troisième trimestre de Circle CRCL.N a dépassé les attentes de Wall Street mercredi, grâce à la hausse des revenus des réserves et à l'augmentation de la circulation de son stablecoin phare, mais les actions ont chuté en raison des inquiétudes liées à la concurrence potentielle et à l'évaluation.

L'adoption mondiale des stablecoins - des jetons numériques soutenus par des actifs à faible risque tels que le dollar américain ou les bons du Trésor - gagne du terrain alors que les sociétés financières traditionnelles déploient de nouvelles offres dans l'espace et que les régulateurs du monde entier s'orientent vers des règles plus claires.

L'administration Trump, qui s'est engagée à faire des États-Unis un leader mondial des crypto-monnaies, a promulgué le Genius Act au début de l'année, établissant un cadre juridique pour la réglementation des stablecoins adossés au dollar visant à renforcer la sécurité des paiements numériques.

"Il ne s'agit plus seulement de spéculation sur les crypto-monnaies, mais de la mise en place, brique par brique, de la plomberie de la finance numérique", a déclaré David Bartosiak, stratège boursier chez Zacks Investment Research.

La circulation de l'USDC a plus que doublé par rapport à l'année précédente pour atteindre 73,7 milliards de dollars au troisième trimestre. Circle, l'émetteur de l'USDC, gagne des revenus de réserve en investissant les réserves de monnaie fiduciaire qui soutiennent son stablecoin.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 36 cents par action, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 22 cents, selon les données compilées par LSEG. Le chiffre d'affaires total, y compris les revenus des réserves, a bondi de 66 % pour atteindre 739,8 millions de dollars.

Au cours des derniers mois, Circle a conclu des partenariats avec des institutions financières traditionnelles et a lancé plusieurs initiatives visant à stimuler la circulation de l'USDC.

Les actions de la société ont chuté de 10 % mercredi. L'action a plus que triplé par rapport à son prix d'introduction en bourse depuis sa cotation en juin, malgré la faiblesse récente.

Bo Pei, analyste chez U.S. Tiger Securities, a attribué la baisse de l'action à la révision des perspectives de marge brute annuelle de Circle à 38 %, ce qui implique un quatrième trimestre plus faible.

"Le mouvement de l'action pourrait être dû aux attentes toujours élevées concernant la croissance de l'USDC, reflétées dans la valorisation, ainsi qu'au lancement potentiel du jeton natif Arc qui pourrait avoir un impact sur l'adoption de l'USDC", a déclaré Owen Lau, directeur général chez Clear Street, à Reuters.