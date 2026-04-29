Le bénéfice trimestriel de C.H. Robinson dépasse les prévisions grâce à des mesures de maîtrise des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bénéfice du premier trimestre de la société de transport de fret C.H. Robinson CHRW.O a dépassé les prévisions de Wall Street mercredi, grâce notamment à l'utilisation d'agents basés sur l'intelligence artificielle pour réduire les coûts, ce qui a fait grimper son action d'environ 4 % dans les échanges après la clôture.

Au cours des derniers trimestres, l'entreprise a réduit ses effectifs et s'est davantage appuyée sur l'intelligence artificielle pour des tâches routinières telles que la tarification des expéditions, la coordination des enlèvements et des livraisons, ainsi que le suivi des marchandises en transit.

Cette approche a permis au plus grand courtier en fret américain de mieux protéger ses marges face à un ralentissement prolongé de la demande qui a pesé sur les tarifs et affecté les bénéfices de la plupart des entreprises de transport routier.

La société a affiché un bénéfice par action ajusté de 1,35 dollar au premier trimestre, supérieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur 1,24 dollar, selon les données compilées par LSEG. Le chiffre d'affaires trimestriel a toutefois reculé de 0,8 % par rapport à l'année précédente, s'établissant à 4,01 milliards de dollars. Les analystes tablaient en moyenne sur 4,03 milliards de dollars.