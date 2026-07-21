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Le bénéfice trimestriel d'Interactive Brokers bondit grâce à une activité boursière soutenue
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 23:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme de trading Interactive Brokers IBKR.O a annoncé mardi une hausse de 35% de son bénéfice au deuxième trimestre, soutenue par une activité de trading soutenue due à une forte remontée des marchés boursiers américains au cours de cette période.

Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq ont enregistré de solides hausses au cours du trimestre d'avril à juin, les investisseurs faisant abstraction des incertitudes géopolitiques et restant optimistes quant à la croissance des bénéfices tirée par l'intelligence artificielle.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Les revenus nets d’intérêts du courtier ont augmenté de 23% pour atteindre 1,06 milliard de dollars au deuxième trimestre, grâce à la hausse des prêts sur marge et des soldes créditeurs moyens des clients.

* Les revenus de commissions – c’est-à-dire les sommes perçues par la société de courtage lorsque ses clients effectuent des transactions – ont augmenté de 30% au cours du trimestre considéré par rapport à l’année précédente, soutenus par la hausse des volumes de transactions des clients sur les principales classes d’actifs, notamment les actions, les contrats à terme et les options.

* Le nombre moyen quotidien de transactions génératrices de revenus (DART), qui correspond au nombre moyen de transactions par jour générant des commissions ou des frais, a progressé de 36% au cours du trimestre pour atteindre 4,82 millions de transactions.

* La société, dont le siège se trouve à Greenwich, dans le Connecticut, a déclaré un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 312 millions de dollars, soit 69 cents par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 224 millions de dollars, soit 51 cents par action, pour la même période de l’année précédente.

* La société de courtage concurrente Charles Schwab

SCHW.N a également enregistré un bénéfice record au deuxième trimestre, porté par une activité de transactions soutenue et une hausse des commissions de gestion d'actifs.

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CHARLES SCHWAB
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INTERACTIVE BR RG-A
94,4200 USD NASDAQ +2,99%
S&P 500 INDEX
7 509,20 Pts CBOE +0,89%
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