Nikkei 225
41 059,15
0,00%
Le bénéfice trimestriel d'Erie Indemnity augmente grâce à des revenus d'investissement élevés
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 22:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'assureur de biens et de responsabilité Erie Indemnity ERIE.O a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, aidé par une forte croissance des revenus d'investissement et des frais.

Les consommateurs ont augmenté leurs dépenses en produits d'assurance, y compris la couverture automobile et des biens, en donnant la priorité à la protection financière, même si les primes ont grimpé en raison d'une augmentation des événements météorologiques extrêmes.

Les revenus des frais de gestion d'Erie provenant des services d'émission et de renouvellement des polices - le principal moteur de ses bénéfices - ont bondi de 8,3 % pour atteindre 823,9 millions de dollars dans le trimestre.

Les revenus nets d'investissement de la société basée en Pennsylvanie ont également augmenté pour atteindre 20 millions de dollars dans le trimestre, contre 16 millions de dollars il y a un an.

Le portefeuille d'investissement des assureurs tend à être fortement pondéré en obligations, qui offrent de meilleurs rendements dans un environnement de taux d'intérêt élevés.

Ils consacrent également une partie de leur portefeuille d'investissement aux actions.

Le bénéfice net d'Indemnity a atteint 174,7 millions de dollars, soit 3,34 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 163,9 millions de dollars, soit 3,13 dollars par action, il y a un an.

L'action d'Erie Indemnity a chuté de 14,5 % depuis le début de l'année, alors que l'indice de référence S&P 500 .SPX a fait un bond de 7,9 %.

Valeurs associées

ERIE INDEMNITY-A
352,6000 USD NASDAQ -1,75%
S&P 500 INDEX
6 340,00 Pts CBOE -0,08%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

