Le bénéfice trimestriel d'Allstate augmente grâce à la vigueur des activités d'assurance dommages

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bénéfice du quatrième trimestre de l'assureur Allstate ALL.N a plus que doublé mercredi, grâce à la solidité de ses activités d'assurance dommages et à l'augmentation des rendements des investissements.

Les performances de souscription se sont renforcées dans l'ensemble du secteur, les pertes dues aux catastrophes s'éloignant des sommets qui avaient pesé sur les bénéfices de l'industrie de l'assurance dommages au cours des dernières années.

Le revenu des souscriptions de l'assurance dommages a plus que doublé pour atteindre 4,01 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 1,83 milliard de dollars l'année précédente. Les primes émises dans ce secteur ont augmenté de 5,9 %.

Le segment a enregistré un ratio combiné sous-jacent de 76,6 %, contre 83 % l'année précédente. Un ratio inférieur à 100 % indique que l'assureur a gagné plus de primes qu'il n'a payé de sinistres.

Par ailleurs, le revenu net des placements a augmenté pour atteindre 892 millions de dollars au cours du trimestre considéré, contre 833 millions de dollars un an plus tôt.

Les assureurs investissent généralement une partie de leur capital dans une combinaison d'actifs tels que des obligations et des actions, dont les rendements suivent souvent les mouvements plus larges du marché.

Les résultats font écho aux tendances des bénéfices du quatrième trimestre chez d'autres grands assureurs. Chubb

CB.BN et Travelers TRV.N ont tous deux affiché des bénéfices trimestriels qui ont largement dépassé les attentes de Wall Street.

Les analystes ont déclaré que les résultats reflètent la nature "tout temps" de l'activité d'assurance, qui reste résistante même lorsque les conditions économiques s'affaiblissent.

Le bénéfice de l'assureur s'est élevé à 14,37 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 7,07 dollars par action un an plus tôt.