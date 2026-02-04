 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le bénéfice trimestriel d'Allstate augmente grâce à la vigueur des activités d'assurance dommages
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 22:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bénéfice du quatrième trimestre de l'assureur Allstate ALL.N a plus que doublé mercredi, grâce à la solidité de ses activités d'assurance dommages et à l'augmentation des rendements des investissements.

Les performances de souscription se sont renforcées dans l'ensemble du secteur, les pertes dues aux catastrophes s'éloignant des sommets qui avaient pesé sur les bénéfices de l'industrie de l'assurance dommages au cours des dernières années.

Le revenu des souscriptions de l'assurance dommages a plus que doublé pour atteindre 4,01 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 1,83 milliard de dollars l'année précédente. Les primes émises dans ce secteur ont augmenté de 5,9 %.

Le segment a enregistré un ratio combiné sous-jacent de 76,6 %, contre 83 % l'année précédente. Un ratio inférieur à 100 % indique que l'assureur a gagné plus de primes qu'il n'a payé de sinistres.

Par ailleurs, le revenu net des placements a augmenté pour atteindre 892 millions de dollars au cours du trimestre considéré, contre 833 millions de dollars un an plus tôt.

Les assureurs investissent généralement une partie de leur capital dans une combinaison d'actifs tels que des obligations et des actions, dont les rendements suivent souvent les mouvements plus larges du marché.

Les résultats font écho aux tendances des bénéfices du quatrième trimestre chez d'autres grands assureurs. Chubb

CB.BN et Travelers TRV.N ont tous deux affiché des bénéfices trimestriels qui ont largement dépassé les attentes de Wall Street.

Les analystes ont déclaré que les résultats reflètent la nature "tout temps" de l'activité d'assurance, qui reste résistante même lorsque les conditions économiques s'affaiblissent.

Le bénéfice de l'assureur s'est élevé à 14,37 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 7,07 dollars par action un an plus tôt.

Valeurs associées

ALLSTATE
207,050 USD NYSE +2,59%
TRAVELERS COS
295,170 USD NYSE +2,41%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank